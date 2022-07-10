شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات وطوارئ بالكهرباء طوال أيام عيد الأضحى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليماته بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك وحل شكاوى المستهلكين الفنية بأقصى.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لــــــ"الخليج 365"، أنه سيتم وقف أعمال الصيانة الدورية خلال أيام العيد، وتخصيص غرف عمليات بكل شركة للمتابعة، وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة.

وأشار حمزة، إلى أن رفع حالة الطوارئ لا يعنى أنه سيكون هناك انقطاعات ناتجة عن تخفيف الأحمال خاصة و أن هناك احتياطى فى الشبكة يصل إلى 15 الف ميجا وات، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار.

وأضاف، أن هناك فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية داخل العاصمة وخاصة فى أماكن التجمعات للاحتفال بالعيد، مؤكدا: أنه تم توحيد رقم تلقى الشكاوى وهو 121 سواء الفنية أو التجارية أو تسجيل قراءة العداد الشهرية.