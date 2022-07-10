شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تخصص مجموعات عمل للرقابة على محلات الذهب خلال عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن مشروع مدينة الذهب قائم ومستمر وتم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجه بأن تكون على أعلى مستوى وفى مكان مميز فى العاصمة الإدارية، ويقوم حاليا الاستشاريون بوضع الخطوط النهائية للمدينة وأنه خلال انعقاد معرض المجوهرات.
على المستوى العالمي سجل الذهب ارتفاع بختام تداولات الأسبوع مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1744.07 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1740.50 دولار، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في 9 أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.23 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.2% إلى 874.52 دولار للأونصة، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2000.68 دولار للأونصة وارتفع بنحو 2% خلال الأسبوع.