شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكبين بمطار القاهرة حاولا تهريب أدوية وهواتف محمولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام من ضبط محاولتى تهريب، الأولى لراكب مصري حاول تهريب كمية من الشرائط والعبوات الدوائية، والثاني لراكب أجنبي من أصل مصري حاول تهريب هواتف محمولة.

في المحاولة الأولى، أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية علي ركاب الخطوط المصرية القادمة من بيروت، استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب أو رسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد البحيري مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية لمًا يشتبه أن يكون أدوية، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف مصطفى بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الركاب يدويا مما أسفر عن ضبط 295 شريطا دوائيا و6 علب أدوية غالية الثمن داخل طيات الملابس بالحقائب وقام الراكب بوضع ضعف عدد الشرائط داخل كل علبه.

وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، حيث استوقف تامر محمد عبد الله مأمور اللجنة الجمركية أحد الراكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذى أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد شاكر مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة يشتبه أن تكون تليفونات، وكلف مصطفى محمود المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٢٥ هاتف محمول متنوعين.

أمر رضا أبو العزم مدير الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير الادارة الاولي بمبني الركاب رقم 2 بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.