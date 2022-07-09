شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" السعودية تصدر 26 قرارا إداريا بحق مخالفين لنقلهم أشخاصا غير مصرح لهم بالحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة مكة (26) قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج، وفق "واس".

تضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبات المستخدمة فى النقل، وذلك حتى اليوم السبت.

يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفى تنظيمات وتعليمات الحج.