وأعرب الرئيس السيسى عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس محمود عباس، متمنيًا للشعب الفلسطيني الشقيق كل الخير والاستقرار.

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متوجهًا بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطينى للتهنئة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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