شكرا لقرائتكم خبر عن فسحة العيد "الأهرامات بـ60 جنيها".. تعرف على أسعار زيارة بعض المناطق الأثرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إن كنت تنوى زيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية في العيد، ننشر قائمة أسعار تذاكر الزيارة، والتي تم تطبيقها مع بداية يوليو الجاري.
وتشمل القائمة 6 مناطق أثرية، سعر تذاكر زيارتها 60 جنيها للمصري، على أن تكون 30 جنيها للطالب المصري.
تشمل قائمة المناطق الأثرية ما يلي:
1. منطقة أهرامات الجيزة
2. قلعة صلاح الدين الأيوبي
3. قصر البارون إمبان
4. قلعة قايتباي بالإسكندرية
5. وادي الملوك بالأقصر
6. قصر محمد علي بشبرا
و 6 مناطق أثرية، سعر تذاكر زيارتها 40 جنيها للمصري، على أن تكون 20 جنيها للطالب المصري.
وتشمل القائمة:
1- معبد الكرنك بالأقصر.
2- الدير البحري بالأقصر.
3- معبد الأقصر.
4- معبد فيله بأسوان.
5- معبد كوم أمبو بأسوان.
6- معبد إدفو بأسوان.