شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حدائق الحيوان: 20 ألف زائر لحديقة الجيزة فى أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائى، أن حديقة حيوان الجيزة، استقبلت حوالي 20 ألف زائر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال رجائي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إنه جرى تقديم كل وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدا بجهود العاملين بالحديقة، خصوصا خلال فترة العيد.



وأضاف أن حديقة الحيوان بدأت في استقبال زوارها منذ الثامنة صباحا وحتى السادسة والنصف مساء بسعر 5 جنيهات فقط للتذكرة، لافتا إلى أن الحديقة شهدت في أول أيام العيد إقبالا غير مسبوق من المواطنين.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة، مثل سبع البحر من دولة أوروجواي، وهو من الحيوانات النادرة، والدببة الروسية، مشيرا إلى أن كل الحيوانات القادمة للحديقة تتم بنظام التبادل فقط بدون تحميل أي أعباء مالية.



وأشار الدكتور رجائي إلى أنه يتم يوميا إقامة عرض للولدات الصغيرة التي ولدت خلال الشهور الماضية، حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، فضلا عن عرض تدريبى لسباع البحر (راكون).



وأكد أنه تم التعاقد مع شركة أمن جديدة تعمل على مدار 24 ساعة، لتأمين الحديقة أثناء تواجد الزائرين، إضافة إلى شركة نظافة جديدة للمحافظة على المظهر الجمالى للحديقة، فضلا عن تواجد سيارتي إطفاء خاصة بالحديقة لمواجهة أي طارئ، إضافة إلى تدريب العاملين على خطة الطوارئ في الأزمات وإخلاء الحديقة.



ولفت إلى أنه تم زيادة عدد الأسهم الإرشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية الخاصة بالحديقة أثناء الزيارة.



وأوضح أنه تم تشغيل بعض الخدمات الترفيهية لإدخال البهجة على المواطنين منها: ملاهي للأطفال وسينما "7d" وطفطف وعربات كهربائية لتيسير التنقل داخل الحديقة، إضافة إلى البدالات المائية.