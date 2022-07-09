أخبار مصر.. الطقس ثانى أيام العيد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة "شكرا يا ريس"، بهذه الكلمات تحدث المفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بعدما ودعوا السجون، وخرجوا لقضاء العيد مع ذويهم، فيما أعرب أقاربهم عن سعادتهم البالغة لخروج ذويهم، وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو عنهم. المفرج عنهم بمراكز الإصلاح: شكرا للرئيس السيسي هانعيد مع أهالينا.. فيديو شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، بأول أيام عيد الأضحي المبارك لعام 2022، ارتفاع بحوالي 20 جنيها في أقل من 24 ساعة، ليعود الذهب لتسجيل مستويات فوق 1000 جنيها للجرام من عيار 21 للعيار الرئيسي، وفي سياق السطور التالية نستعرض أسعار الذهب وتطوراتها. أسعار الذهب فى أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 يتخطى حاجز 1000 جنيه

هيعيدوا مع أسرهم.. الإفراج عن 1270 من النزلاء بمناسبة عيد الأضحى شكل قطاع الحماية المجتمعية، لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم طرح 40 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» خلال يوليو الحالي بزيادة 10 ملايين جنيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق بالقاهرة والمحافظات؛ بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء وعدم حدوث أى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية. شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة توقيع عقد اتفاق مشترك بين الوزارتين وهيئة النقل العام بالقاهرة لشراء 70 أتوبيس كهربائى محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية ماركة MCV C120، وذلك باستثمارات تقدر بحوالى 323 مليون جنيه. أكد الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أنه تم تخصيص 4 صالات لاستيعاب الأضاحى الخاصة بالأهالى بمجزر البساتين خلال عيد الأضحى المبارك، مضيفا إلى أن أضاحى المواطنين لا يتم ختمها أختام المجزر، وأن اللحوم المعروضة للبيع فقط هي التي يتم ختمها ويتم ذبحها فى خطوط أخرى بالمجزر. مجزر البساتين يخصص 4 صالات لاستقبال أضاحى المواطنين بالمجان التنمية المحلية: 70 أتوبيس كهرباء محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية بالقاهرة وزير المالية: طرح 40 مليون جنيه من "الفكة" فى يوليو بمناسبة عيد الأضحى

الطقس ثانى أيام العيد.. شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 42

عشرات الآلاف من المسلمين يؤدون صلاة عيد الأضحى فى المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، بمدينة القدس. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية اليوم السبت، إن 150 ألف مصلي أدوا صلاة العيد بالمسجد.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح بخمسة تبديلات في مباريات كرة القدم بشكل دائم في موسم 2022-2023، جاء ذلك بناء على نتائج اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يشرع قوانين اللعبة.

فى مفاجأة مدوية، بدأت إدارة نادى بيراميدز التخطيط لترشيد النفقات وتخفيض ميزانية فريق الكرة من خلال الإستغناء عن بعض نجوم الفريق الذين يكبدون خزينة النادى أموالا طائلة وعلى رأسهم الثلاثى عبد الله السعيد ورمضان صبحى وعمر جابر.

فيفا يقرر السماح بـ 5 تبديلات فى المباريات بصفة دائمة فى موسم 2023مفاجأة.. بيراميدز يخطط لتوفير 100 مليون جنيه سنويا برحيل 3 نجوم