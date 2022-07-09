شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: رصدنا 14 بلاغا بحالات إغماء وجروح وجميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار تقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في كافة محافظات الجمهورية، وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مسئولي غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة رصدوا 14 بلاغا، وتابعوا تلقي المرضى والمصابين للخدمات الإسعافية والطبية من خلال غرفة عمليات هيئة الإسعاف، وخدمة طوارئ الوزارة «137».

وأشار «عبد الغفار» إلى أن البلاغات التي تضمنها التقرير الصادر عن غرفة أزمات الوزارة، من الساعات الأولى لصباح اليوم السبت وحتى الساعة 2 بعد الظهر، تم رصدها في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، وبني سويف، وقنا، وجنوب سيناء.

وقال إن جميع البلاغات تراوحت ما بين حالات إغماء، وإصابات بجروح قطعية، واشتباه كسور، مشيرا إلى تقديم الخدمات الإسعافية لحالتين وصرفهم من مكان البلاغ، فيما تم نقل 12 حالة للمستشفيات، خرج منهم 5 حالات خروج تحسن، ومازالت 7 حالات تتلقى الخدمة في المستشفيات.

وأكد «عبدالغفار» استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.