شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 32 شخصا من بينهم رجال الشرطة في اشتباكات مع المتظاهرين في سريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية اليوم السبت بأن 32 شخصًا ، من بينهم شرطيان، أصيبوا بجروح نتيجة تبادل الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة وتم نقلهم إلى مستشفى كولومبو الوطني.



ونقلت الصحيفة في نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني عن مصادر بالمستشفى القول إن عدة أشخاص من الذين تم نقلهم مصابين بجروح خطيرة.



ودخل آلاف من المحتجين إلى مقر رئاسة الجمهورية في فورت منذ فترة قصيرة وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.



كما طلبت مجموعة من النواب من حزب سريلانكا بودوجانا بيرامونا (SLPP) من الرئيس جوتابايا راجاباكسا الاستقالة من منصبه



