شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عمل المخابز البلدية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز البلدية، حيث أشارت إلى انتظام إنتاج الخبز المدعم فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ويتم صرف الدقيق المدعم للمخابز وإنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد استمرار توريد القمح من المزارعين حتى نهاية أغسطس المقبل وأن ما تم تورده حتى الآن يزيد 11%؜ عن العام الماضى، وأن مخزون القمح يكفى 5.7 أشهر.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه فى ظل أزمة التضخم العالمية حرصت الحكومة على زيادة الموازنة الخاصة بدعم الخبز إلى 22 مليار جنيه إضافية منها 4.5 مليار لدعم شراء القمح المحلى ومليار دولار لشراء القمح المستورد.