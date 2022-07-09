شكرا لقرائتكم خبر عن "عيدك أحلى بدون دخان" مبادرة صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار التدخين..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الحرص على استمرار تنفيذ الانشطة التوعوية، نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك، مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان" لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات، وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، بالميادين العامة وساحات المساجد .

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين، خصوصا التدخين السلبي، وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، ورفع وعي الاطفال بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، وكذلك حيث يجرى تنظيم فعاليات المبادرة في الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن وجود الأطفال والأسر مثل ساحات صلاة العيد .

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بتكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان لافته الى أن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا فى 18 محافظة حتى الآن.

وأشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات ويجرى إطلاق المبادرة في العديد من الحدائق العامة والمنتزهات، وأماكن تواجد الأطفال وأسرهم.

وتضمنت المبادرة عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية ورقم الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، كما تضمنت المبادرة أيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات كذلك تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات