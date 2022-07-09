شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 1676 منهم 10 "قادرون باختلاف" فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 11 منحة مواليد بـ 22 ألف جنيه ، و14 منحة زواج واحدة بمبلغ 42 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وصرف 2000 جنيه لعامل مصاريف علاج ، فضلاً عن تسجيل 300 عاملاً جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .
وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 569 منشأة دوري وحملات ، وإعادة التفتيش على 268 منشأة ، وأسفر عن تحرير 41 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 21 ندوة توعية عمالية ، وندوة مفاوضة جماعية ، وعمل 5 زيارات خدمات عمالية.
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 62 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 13 محضراً لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 32 منشأة أخرى ، والتفتيش على 120 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 12281 عمال، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 35 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة 9 شكاوى منها للمحكمة العمالية ، وحفظ شكوتين، و22 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي .
وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالإنتهاء من 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنتى التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات لـ 30 متدرباً ومتدربة .