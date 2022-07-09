شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 يتخطى حاجز 1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، بأول أيام عيد الأضحي المبارك لعام 2022، ارتفاع بحوالي 20 جنيها في أقل من 24 ساعة، ليعود الذهب لتسجيل مستويات فوق 1000 جنيها للجرام من عيار 21 للعيار الرئيسي، وفي سياق السطور التالية نستعرض أسعار الذهب وتطوراتها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 863 جنيها.

عيار 21 يسجل 1005 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1149 جنيها.

الجنيه الذهب 8046 جنيها.

أونصة الذهب 1742 دولار.

على المستوى العالمي سجل الذهب ارتفاع بختام تداولات الأسبوع مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1744.07 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1740.50 دولار، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في 9 أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.23 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.2% إلى 874.52 دولار للأونصة، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2000.68 دولار للأونصة وارتفع بنحو 2% خلال الأسبوع.