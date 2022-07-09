شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغفار يتفقد نقاط تمركزات الإسعاف والعيادات المتنقلة على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تمركز 133 نقطة إسعاف على الطرق المؤدية لمحافظتي الإسكندرية ومطروح والمدن الساحلية التابعة لهما، بالتزامن مع زيادة أعداد المواطنين المترددين على المدن الساحلية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نقاط تمركزات سيارات الإسعاف المجهزة والعيادات المتنقلة الموزعة بالطرق المؤدية للمدن الساحلية، وذلك في إطار زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية، ضمن متابعة خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، والتي يتم تطبيقها بجميع محافظات الجمهورية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع نقاط تمركز سيارات الإسعاف على جانبي الطرق المؤدية إلى المدن الساحلية بمحافظتي مطروح والإسكندرية، مشيرًا إلى تمركز 62 سيارة باتجاهات الطريق الدولي الساحلي، و42 سيارة بطريق القاهرة إسكندرية، و14 سيارة متمركزة بطريق وادي النطرون – العلمين، و15 سيارة بطريق الضبعة، مشيرًا إلى تخصيص 18 سيارة إسعاف للتمركز أسفل الكباري المتواجدة بالطريق الساحلي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد العيادات المتنقلة وسيارات الأشعة المتنقلة والموزعة على أماكن التجمعات بالمدن الساحلية والقرى السياحية، والشواطئ في محافظة مطروح، والبالغ عددها 25 عيادة.

وتابع أن الوزير اطمأن على تواجد الفرق الطبية داخل تلك العيادات، حيث يتواجد بكل عيادة (طبيب أخصائي، وتمريض، وفني)، كما اطمأن الوزير على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل تلك العيادات.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير تابع انضباط الفرق العاملة والمُدربة بكل من نقاط الإسعاف والعيادات المتنقلة، مشددًا على اليقظة وسرعة الاستجابة للمرضى، بما يساهم في تقديم أفضل رعاية صحية لهم.

رافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح.