شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن ونظيره الصيني يتوافقان على تحسين العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافق وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، ونظيره الصينى بلينكن ونظيره الصيني وانج يي، على تحسين العلاقات الثنائية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتمع مع نظيره الصيني وانج يي، في العاصمة الإندونيسية بالي عقب اجتماع وزاري لمجموعة العشرين .

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن تقديره للفرصة التي أتيحت للقائه مع نظيره الصيني، قائلا إنه لا يوجد بديل للدبلوماسية المباشرة أو في بعض الأحيان من وراء ارتداء أقنعة للوجه، موضحا أنه نظرًا للعلاقات الأمريكية-الصينية المعقدة فهناك الكثير لمناقشته، معربا عن تطلعه الشديد لإجراء محادثة مثمرة وبناءة مع نظيره الصيني وانج يي .

وقال أنتونى بلينكن، إن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية والصين مفيدة للعالم أجمع، موضحا أن الصين تتعاطف مع الدعاية الروسية.