شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ"الدفاع السريلانكية": الرئيس فر من مقر إقامته بعد حصار المتظاهرين له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بوزارة الدفاع السريلانكية، أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا فر من مقر إقامته بعد أن حاصره المتظاهرون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة السريلانكية، بأن الرئيس جوتابايا راجاباكسا أصدر تعليمات للمسؤولين باتخاذ إجراءات فورية؛ لاستيراد الوقود باستخدام الأموال المتاحة.

ونقلت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية، عن بيان الخدمة القول إن الرئيس أصدر تعليماته خلال جلسة نقاشية مع ممثلي الشركات الكبرى التي كانت تستورد وتورد الوقود إلى سريلانكا لفترة طويلة.

وأضاف أن لهذا وافق محافظ البنك المركزي الدكتور ناندالال وييراسينجي على دفع المبالغ المستحقة للشركات ذات الصلة؛ لتوريد الوقود بموجب خطة مقبولة.