شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى وبلالين ولبس جديد.. فرحة العيد فى مساجد وساحات الصلاة بالوراق.. ألبوم صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة ”الخليج 365” فرحة أهالى حى الوراق بمحافظة الجيزة، عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات التي تم تخصيصها لأداء صلاة العيد، حيث أدى المصلين صلاة العيد مصطحبين الأطفال معهم وسط إجراءات احترازية وتنظيمية في المساجد والساحات.

وشهدت المساجد وساحات صلاة العيد فرحة الكبار والصغار ببهجة العيد وتوزيع البلالين والهدايا على الأطفال بعد العيد، وحرص الأهالى على تهنئة بعضهم البعض والتقاط الصور التذكارية عقب صلاة العيد.

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، رئيس غرفة عمليات ومتابعة صلاة عيد الأضحى المبارك، أنه وسط أجواء من الفرح والبهجة الغامرة أدى المصريون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد على مستوى الجمهورية، وكان المحافظون في مقدمة الصفوف بالساحات الكبرى بمحافظاتهم، مع حضور لافت للسيدات والأطفال، وفرحة عارمة لدى الجميع بالعيد، وإشادة كبيرة من المصلين بحسن الإعداد له، وعدم رصد أى مشكلات.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.