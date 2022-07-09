شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى: أيام التشريق أكل وشرب وذكر لله عز وجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، حيث قدم الأكل والشرب في سياق حديثه، موضحًا أن يوم النحر على رأسه يأتي صلاة العيد ثم التقرب إلى الله بالذبح.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ورامي محمد، أنّ أيام العيد يشرع فيها الفرح، حيث ينبغي للإنسان فيه أن يبتعد عن النكد ويكون فرحا ومسرورا ويدخل البهجة على نفسه والآخرين.

وتابع، أن صلاة العيد سنة مؤكدة ولا بد للإنسان أن يذهب في أحسن حالاته، ويشرع له أن يغتسل ويتنظف ويتبخر ويضع عطرا ويلبس أحسن ثيابه، ويشرع له مخالفة الطريق أي الذهاب والعودة، موضحًا أن الإنسان ينبغي له ان يلتقي أحبابه ومعارفه وجيرانه هاشا باشا مهنئا إياهم على هذه الأيام المباركة، التي هي أيام استثنائية.

وأوضح، أن الأشهر الحرم أيامها خاصة تضاعف فيها الحسنات، أما أيام عيد الأضحى المبارك فهي أخص، لافتًا إلى أن التكبير يبدأ المغرب من ليلة العيد وتظل مستمرة حتى مغرب رابع أيام العيد.