شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية صلاة العيد .. لو فاتتك صلاة العيد اعرف إزاى تقضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيفية صلاة العيد .. كيفيه صلاه العيد الاضحى .. يبحث عنها الكثير خاصة من فاتته صلاة العيد ويريد أن يقضيها .. وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها كيفية صلاة العيد وماذا يفعل من فاتته صلاة العيد ، حيث قالت دار الإفتاء المصرية أنه يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب إن شاء صلاها وحدَهُ، أو في جماعة.

وقالت دار الإفتاء إن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء -حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها، ووقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التى لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذى تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.

كيفية صلاة العيد .. وقت صلاة العيد



صلاة العيد كيفية صلاة العيد وتابعت دار الإفتاء المصرية :"والأفضل فى مكان أدائها محلُّ خلافٍ بين العلماء: منهم مَنْ فَضَّل الخلاء والْمُصَلَّى خارج المسجد؛ استنانًا بظاهر فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين –وهم الشافعية، وقالوا: أن المسجد أفضل لشرفه، وردوا على دليل مَنْ فَضَّل المصلَّى بأن علة صلاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيه عدمُ سعَةِ مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصـلاة العيد، وعليه فإذا اتَّسَع المسجد لأعداد المصلين زالت العِلَّة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل؛ لأن "العلة تدور مع المعلول وجـودًا وعدمًا".



صلاة عيد الأضحى