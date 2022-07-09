شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 4 تحاليل هامة للحوامل هدية من مبادرة صحة الأم والجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 تحاليل هامة للسيدات الحوامل طوال فترة الحمل تضمنت :

1- تحليل السكر والضغط

2- تحليل بكتيريا الزهرى

3- تحليل فيروس الالتهاب الكبدى HBV

4- تحليل فيروس نقص المناعة البشرى HIV

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم تقديم كافة الفحوص مجانا ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن العلاج يصرف بالمجان، ومواعيد العمل فى المبادرة يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً.