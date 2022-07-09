شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يؤدون صلاة العيد بالأزهر والبلالين ترسم البهجة على وجه الأطفال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منذ قليل الآلاف من المواطنين، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث امتلأ المسجد وساحته بالمصلين وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة .

وشهد محيط المسجد اجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن، للتأكيد على المواطنين عدم الدخول بدون الكمامة، والتأكيد على التباعد الاجتماعى وعدم الدخول بدون سجادة الصلاة .

وعقب خطبة صلاة العيد، سقطت أمطار من البلالين على المصلين ، مما أضفى حالة من البهجة على المصلين والأطفال ، وتم توزيع الهدايا على الأطفال احتفالا ببهجة عيد الأضحى المبارك .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة ، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد .

وقدم المحافظ التهنئة لجميع مواطنى القاهرة بمناسبة حلول العيد داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها نعمة الأمن والإستقرار .

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى أنه تم تخصيص 449 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لإداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (1)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (2)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (3)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (4)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (5)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (6)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (7)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (8)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (9)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (10)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (11)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (12)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (13)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (14)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (15)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (16)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (17)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (18)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (19)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (20)



صلاة عيد الاضحى فى الازهر (21)