شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله الحرام يشرعون فى رمى الجمرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرع حجاج بيت الله الحرام في رمى الجمرة الكبرى، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوافد جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة في مشعر منى بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن إنسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن هناك تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع بحمد الله في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.