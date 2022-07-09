شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر والعاملين خلال عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر والعاملين مع تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة خلال أيام عيد الأضحى، وتكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع تداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

وكلفت الوزارة المديريات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال المجازر مع تكثيف التواجد الأمنى، المتابعة الدورية مع الجهات المعنية بالمحافظات لعمل الصيانة اللازمة للصرف الصحي، المياه، الكهرباء لمجازر الحيوانات لتفادى حدوث اية أعطال.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم شن حملات بأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها خاصة المفروم، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات.