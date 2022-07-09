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ماذا تفعل إذا شعرت بالتعب أثناء أداء مناسك الحج؟.. "الصحة" تُجيب

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب التماس الرعاية الصحية والعلاجية من عيادات البعثة الطبية في عند الشعور بأى أعراض مرضية، مشيرة إلى أن العيادات تعمل على مدار 24 ساعة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى اتباع تعليمات الطبيب كاملة مع البعد عن فكرة تناول الأدوية دون الكشف والفحص، لافتة إلى أهمية الالتزام بالفندق حال ظهور أعراض مرضية.

يذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهى: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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