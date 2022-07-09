شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لاستلام القمح المحلى من المزارعين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى استلام محصول القمح المحلى من المزارعين حتى نهاية أغسطس من العام 2022، لزيادة مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلى، ويتم الاستلام من خلال 450 مركزا ونقطة تجميع بكافة محافظات الجمهورية، حيث تقوم جهات التسويق الممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى فى استلام الأقماح.

ووجه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات المزارعين اول بأول عقب التوريد وبحد أقصى 48 ساعة لافتا الى ان المخزون الاستراتيجي للقمح يصل الى 6.5 أشهر حتى الآن.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الجهات المسوقة للأقماح المحلية أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من ‏الاقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات ‏بموجب تصريح نقل خارج المحافظة والمعتمد من الجهة المسوقة بتسليم ‏صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات ‏التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.‏