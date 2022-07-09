شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحضر للأخضر" نموذج.. فوائد مشروعات التشجير لمواجهة تغير المناخ ×14 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد أهم الفوائد التشجير وعلاقته بمواجهة قضية التغيرات المناخية .
1- تستهدف حملة اتحضر للاخضر نشر الوعي البيئي بزيادة المساحات الخضراء وزيادة نصيب الفرد منها.
2- من أهم فوائد التشجير هي الحفاظ على البيئة من التلوث بالغبار، والتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة.
3- الشجرة عبارة عن مصنع للأكسجين، حيث أنها تمتص ثاني أكسيد الكربون.
4- لزراعة الأشجار دور أساسي في مقاومة زيادة الكربون وتغير المناخ.
5- زراعة الأشجار تزيد من نصيب الفرد من المساحات الخضراء.
6-زراعة الأشجار تحارب التلوث، ويعمل على تنقية الهواء.
7-زراعة الأشجار تساعد على تغيير السلوكيات، وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها، حفاظًاُ على حقوق الأجيال القادمة.
8- يصل نصيب الفرد في القاهرة من المساحات الخضراء الى 7 أمتارمربع.
9- يبلغ متوسط المعدل العالمي لنصيب الفرد من المسطحات الخضراء لحوالى 81 متر مربع .
10- في المدن الجديدة يتراوح نصيب الفرد من المساحات الخضراء، بين 11 و31 متر مربع.
11- يحدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة نسبة المساحات اللازمة للفرد بانه ﻻ تقل مساحة حديقته الخاصة عن 5.2 فدان..
اهتمام حكومي بالمساحات الخضراء.
12- تنتشر لأحزمة الخضراء في نطاق المحافظات وخاصة المحافظات ذات الظهير الصحراوى.
13- اهتمت الدولة بالتشجير ونشر المشاتل في المحافظات.
14- يتم إقامة المدن الجديدة وفق معايير بيئية عالمية تهتم باللون الأخضر.