أخبار مصر

تنسيق الجامعات الأهلية.. الجولة الثانية لاختبارات القبول بعد إجازة العيد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الأهلية.. الجولة الثانية لاختبارات القبول بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الأربعة الملك سلمان الدولية والجلالة والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة، أن عقد الجولة الثانية من الاختبارات عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة .

 

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)  أعلن عن تنسيق المجموعة الأولى من طلاب الشهادات المُعادلة الذين تقدموا عبر منظومة التقدم الإلكترونية، وأتموا كافة اختبارات القبول واستكملوا رفع كافة المُستندات المطلوبة والشهادة الحاصلين عليها، حيث تم إخطار الطلاب الذين تم تحقيق رغبتهم الأولى، عبر المنظومة الإلكترونية للتنسيق.

 

وأكد مكتب القبول والتنسيق أن الطلاب الذين تم تنسيقهم وفقًا للرغبة الأولى فقط، ومازالت الفرصة مُتاحة أمام باقي الطلاب في التنسيق على الرغبات التالية، وفقًا لمراحل التنسيق القادمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا