شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم 10 معلومات عن مشروع "مطار شرم الشيخ الأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماشيا مع التوجه العالمي للمطارات فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، واستخدامات الطاقة النظيفة خاصة الطاقة الشمسية، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، تبدأ الدولة اجراءات تحويل مطار شرم الشيخ لمطار أخضر يعمل بوحدات الطاقة الشمسية.

خلال هذا التقرير يتم رصد 10معلومات عن أهمية المشروع وتفاصيله وعلاقته بمؤتمر المناخ المقبل.

1- يعد مشروع تحويل مطار شرم الشيخ لمطار صديق للبيئة، هو احد المشروعات التى تتم تمهيدا لاعلانها مدينة خضراء .

2-مشروع مطار شرم الشيخ الاخضر يأتي استكمالاً للتجربة الناجحة، التي تم تنفيذها من خلال مركز تحديث الصناعة، فى تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV، لتقديم الدعم الفنى، من اجل نشر نظم الطاقة الشمسية الصغيرة، فى كافة أنحاء الجمهورية.

3-مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة هو مشروع قومى ينفذه مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، حيث قدم الدعم الفني والمالي لتوريد وتنفيذ وتشغيل، خلايا شمسية صغيرة في مطار القاهرة الجوى، خلال أغسطس 2021، وبناء على برتوكول تعاون جديد تم توقيعه الاسبوع الماضى لاستكمال تجربة مطار القاهرة فى مطار شرم الشيخ.

4-تم الانتهاء من دراستين لتركيب محطات طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولى، إحداهما بصالة الوصول بطاقة ٣٠٠ كيلوواط، وتعتبر جاهزة للطرح، واخري لتركيب وحدة بقدرة ٥ ميجا، من اجل تغطية استهلاك المطار على مدار العام، و سيتم طرحها للشركات المستثمرة بعقد شراء الطاقة لمدة ١٠ سنوات.

5-مشروع مطار شرم الشيخ ينفذه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيدى، في تطوير ودعم انتشار تركيب نظم الخلايا الشمسية، فى العديد من القطاعات المختلفة منها القطاع الصناعي و التجاري و السياحي و التعليمي والمباني العامة.

6-المشروع القومى الخاص بوحدات الطاقة الشمسية الصغيرة، حصل علي جائزة المعهد البريطاني لعام 2020 كأفضل المشروعات المقدمة عالميا لخفض غازات الإحتباس الحراري.

7- نشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة، في شرم الشيخ" يعكس توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتضافر كافة الجهود بين وزارات والطيران والبيئة والتجارة والصناعة والسياحة والكهرباء، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

8- مشروع وحدات الطاقة الشمسية الصغيرة يسعىط لتحفيز استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، ونشر الوعي نحو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، التى تتميز بها مدينة شرم الشيخ.

9-مشروع مطار شرم الشيخ الذى يعمل بالطاقة الشمسية، يعد خطوة من خطوات عديدة سيتم اتخاذها ، فى استخدام الطاقة النظيفة فى مطار شرم الشيخ، من اجل تحويله إلى مطار صديق للبيئة.

10- مشروع المطار الاخضر لشرم الشيخ يتوافق ايضا مع الاستراتيجية المتكاملة لوزارة الطيران لتحويل قطاع الطيران بالكامل الى قطاع صديق للبيئة، وضمن استعدادت مصر لاستضافة قمة المناخ خلال نوفمبر 2022.

جدير بالذكر انه بالتوازى مع إطلاق مشروع شرم الشيخ خضراء " Green Sharm" الذي يهدف لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ستصبح أول مدينة خضراء فى

مصر والعالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.