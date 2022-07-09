شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مواعيد امتحان القبول بمدارس المتفوقين ومعايير الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى، المقبل، بداية من 6 أغسطس وحتى 9 أغسطس 2022، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار الكترونيا علي الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ.

وحددت وزارة التربية والتعليم، نظام الامتحان موضحة أنه يعقد هذا الامتحان الكترونيا عبر اللجان المخصصة لهذا الامتحان والذي يحدد مقارها الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات , وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط

ولا يسمح بإعادة الاختبار للطلاب المتخلفين عن المواعيد المقررة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة وإتمام الدراسة بالتعليم الأساسي ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الالكتروني، ويتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقا لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول وتطبيقا لترتيب رغباتهم، وبعد انتهاء الاختبارات الإليكترونية يتم ترتيب الطلاب طبقا لدرجاتهم كشرط للقبول بالمدارس علي النحو التالي:

1: اجتياز الطالب لمعيار النجاح طبقا لكل مكون على حده من مكونات الاختبار وهى الرياضيات –العلوم – اللغة الانجليزية – اختبار الذكاء " IQ ."

2ـ المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه وفقا للقرار الوزاري رقم ) 245 ( الصادر بتاريخ 27 / 7 / 2017 , يسدد الطلاب المقبولين بهذه المدارس كالآتي:

ـ قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري, وذلك عند الإعلان عن فتح باب القبول.

ـ المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري وذلك عند الإعلان عن فتح باب القبول ويعفى طلاب المدارس الرسمية , والرسمية للغات , والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولا على أن يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية فقط , وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولا.

ـ يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي دفعوها في مدارسهم الخاصة في أخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة

التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem

ـ يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها ثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير لكل عام دراسى.

ـ يتم سداد مبلغ 3000 جنيه مصري قيمة التامين علي جهاز اللاب توب الذى يتسلمه الطالب.

ـ لا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من إعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد.