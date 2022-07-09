موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة - سامية سيد - ولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية)، فيما أعلنت دار الإفتاء أن اليوم السبت 9/7/2022م هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

محمد يوسف

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