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الأزهر للفتوى يحذر من 6 مخالفات فى العيد أبرزها عدم جواز صلاة النساء بجانب الرجال

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القاهرة - سامية سيد - أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية عدد من محظورات العيد، على النحو الآتى:

تناول المحرمات ليلة العيد.

خروج الشباب والفتيات إلى المتنزهات غير ملتزمين ضوابط وأوامر الإسلام.

خروج المرأة متزينة غير ملتزمة بالحجاب.

مواصلة قطيعة أحد الأقارب أو الأصدقاء.

لا تجوز صلاة النساء إلى جوار الرجال في صلاة العيد.

وتُكرَه زيارة القبور في يوم العيد؛ لأنه يوم بهجة وسرور.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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