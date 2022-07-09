شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر للفتوى يحذر من 6 مخالفات فى العيد أبرزها عدم جواز صلاة النساء بجانب الرجال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية عدد من محظورات العيد، على النحو الآتى:
▪️تناول المحرمات ليلة العيد.
▪️خروج الشباب والفتيات إلى المتنزهات غير ملتزمين ضوابط وأوامر الإسلام.
▪️خروج المرأة متزينة غير ملتزمة بالحجاب.
▪️مواصلة قطيعة أحد الأقارب أو الأصدقاء.
▪️لا تجوز صلاة النساء إلى جوار الرجال في صلاة العيد.
▪️وتُكرَه زيارة القبور في يوم العيد؛ لأنه يوم بهجة وسرور.