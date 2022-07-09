شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 وفقدان 5 آخرين فى انفجار مبنى بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى انفجار في مدينة هيمر الألمانية في بولاية شمال الراين ويستفاليا شمال غرب ألمانيا إلى انهيار كلي لمبنى سكني مكون من عدة طوابق، وأكدت متحدثة باسم الشرطة مساء الجمعة إصابة 3 بجروح خطيرة وعدد آخر بجروح طفيفة، وأضافت أن 5 على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين؛ في حين لم يتضح بعد سبب الانفجار.

وفى وقت سابق قتل شخص وأصيب 31 على الأقل جراء انفجار في مجمع كيمبارك للكيماويات بمدينة ليفركوزن غرب ألمانيا، وذكر مدير مجمع كيمبارك، لارس فريدريش، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة شخص بعد الانفجار، حيث أصيب ما لا يقل عن 31 شخصا فيما لا يزال 4 في عداد المفقودين في أعقاب الحادث.

وأضاف فريدريش، في بيان مكتوب: "نحن قلقون للغاية بشأن هذا الحادث المأساوي ووفاة موظفنا"، وقالت سلطات مدينة ليفركوزن سابقا إن انفجار مجمع كيمبارك، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال كولونيا على نهر الراين، وقع في صهاريج تخزين المذيبات.