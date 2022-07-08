شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تحذر من صلاة النساء بجوار الرجال فى العيد: تعد صريح على قواعد الشرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعد صريح على قواعد الشرع الشريف "لا يجوز"، وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.

فيما أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مديريات الأوقاف في المحافظات، أتمت استعدادها لصلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، وأن لجنة المتابعة بديوان عام الوزارة على تواصل مستمر مع جميع المديريات فيما يتصل بالاستعداد لصلاة العيد.

ووفقا للحسابات الفلكية يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022 فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى:

القاهرة 5:26

الجيزة 5:26

الإسكندرية 5:28

بورسعيد 5:19

السويس 5:21

العريش 5:13

الطور 5:20

سانت كاترين 5:18

طابا 5:13

شرم الشيخ 5:19

دمنهور 5:27

طنطا 5:25

المنصورة 5:23

الزقازيق 5:24

بنها 5:25

شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25

الفيوم 5:29

بنى سويف 5:28

المنيا 5:32

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:41

مرسى مطروح 5:39

الغردقة 5:22

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:20

دمياط 5:20

السلوم 5:47

نويبع 5:15

حلايب 5:21

شلاتين 5:23