شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ "ميقاتى" والشعب اللبنانى بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع نجيب ميقاتي، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، حيث أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب اللبناني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسى، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً بالخير واليُمن والبركات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.