شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 20 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التنمية المحلية، فى تقرير حديث لها حول انجازات 8 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن صرف مبلغ 20 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والانارة بالمناطق المحرومة والمستجدة، لتوفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية ، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن هذه الأعمال شملت مد كابلات باطوال حوالى 30 كيلومتر و 60 ألف عمود بمشتملاتها وعدد 550 محول كهربائى قدرات.

وفيما يتعلق ببرنامج الأمن والإطفاء والمرور وتدعيم إحتياجات المحافظات، لفتت وزارة التنمية المحلية، إلى صرف مبلغ 7,5 مليار جنيه لبرنامج رفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء والمرور وسيارات إنقاذ الكوارث وإقامة نقاط إطفاء وأكشاك ومرور ، وتوريد سيارات إطفاء وأمن وسيارات مرور ، وتوريد معدات ومهمات إنقاذ لعدد حوالي 1500 سيارة ومعدة .

فيما تم صرف مبلغ 10 مليار جنيه لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث عدد 850 مبنى اداري لمقرات الوحدات المحلية والمباني الإدارية والمراكز التكنولوجية وعمرات جسيمة للسيارات.