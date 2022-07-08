شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستعد لإستقبال الزوار للإحتفال بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات قليلة من عيد الأضحى المبارك أتمت حدائق الرى بالقناطر الخيرية الاستعداد لاستقبال الزوار للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فترة الأعياد.

وفى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فقد تم رفع حاله الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعداداً لعيد الأضحى المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة.

كما يقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد.

وصرح عبد العاطى أن أعمال التطوير التى قامت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

الجدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحة (٥) أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة ، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة التوفيقي وجاري استكمال أعمال التطوير بالتوسعة الإضافية لها بمساحة إجمالية (٣) أفدنة ، كما سيتم البدء قريباً في تطوير مساحة (٤) أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وفى محافظة أسوان .. تم إتمام تجهيز المركز الثقافى الإفريقى والحدائق الملحقة بالمركز ، وأيضاً النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية ونقطة المشاهدة بالسد العالى لإستقبال الزائرين .. حيث تم خلال الأيام الماضية تكثيف أعمال النظافة للحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بالمسرح المفتوح بالمركز.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام ١٩٦٧ ، ويصل ارتفاعه إلى ٧٢ مترا ، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.