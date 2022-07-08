شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ قادة البحرين والكويت والجزائر والعراق بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأعرب الملك حمد عن خالص تقديره للرئيس على تهنئته الكريمة، متمنياً لمصر، قيادةً وشعباً، كل الخير والازدهار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، حيث تقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار.

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من أخيه الرئيس، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، وتقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وتوجه الرئيس إلى شقيقه العاهل الكويتي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً سيادته عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبا

ومن جانبه، أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.