شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، للشيخ محمد بن زايد متمنيًا للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار،

وأعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس علي التهنئة الكريمة، متمنيًا له ولمصر كل الازدهار والرخاء.