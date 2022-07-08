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أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.

 

من جانبه، أعرب الرئيس عن تمنياته للمملكة العربية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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