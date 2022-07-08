شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن أمير دولة قطر توجه بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. وأعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه للأمير تميم بن حمد، متمنياً للشعب القطري وكافة الشعوب العربية الشقيقة كل الخير والتقدم والاستقرار.