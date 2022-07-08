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أهم النصائح من أطباء هيئة الخدمات البيطرية لشراء لحوم ذات جودة عالية

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القاهرة - سامية سيد - أعدت هيئة الخدمات البيطرية التابعة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 11 نصيحة للمواطنين يجب مراعاتها لشراء ذات جودة عالية وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.


وجاءت النصائح كالتالي:1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم. 

 

2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة

 

3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل و العظام.

 

4- أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.

 

5- أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا و تجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.

 

6- تجنب اللحم الداكن والرطب و المبلل واللزج  عند لمسه.

 

7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.

 

8- القوام متماسك لايسهل قطعه بأظافر اليد.

 

9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة .

 

10 - عند الضغط على اللحم بالاصبع لايترك اثر غائر .

 

11-  تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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