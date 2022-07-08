البيئة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى مشكلات بيئية طارئة خلال عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بوزارة البيئة بجهازيها "شئون البيئة و تنظيم إدارة المخلفات"، وذلك بتشكيل فرق عمل على مدار أيام العيد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأهب والتدخل السريع لمواجهة المشكلات البيئية الطارئة.

وأكدت وزيرة البيئة على انتشار فرق الرصد التابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمحافظتي القاهرة والجيزة، كما تواصل فرق متابعة أوضاع المقالب بالقاهرة الكبرى أعمالها على مدار الساعة، للسيطرة السريعة على أيه اشتعالات قد تنشب، كما تقوم فرق المتابعة بالجهاز أيضا برصد مخلفات الأضاحي والعمل على الحد من انتشارها والتنسيق مع الأحياء لرفعها أولاً بأول.

وأوضحت الوزيرة، استمرار منظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات التى تطبقها وزارة البيئة على مستوى القاهرة الكبرى ومتابعة شركات النظافة العاملة بشرق وغرب القاهرة، حيث تهدف منظومة الرصد إلى تيسير عملية رصد المخلفات بالأحياء والطرق والتعامل السريع معها وضمان عدم تجددها مرة أخرى، وذلك استكمالا لمنظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات بأحياء القاهرة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع للإستعداد للتعامل مع أية مشكلات بيئية طارئة في نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية ، وانبعاثات مداخن المنشأت الصناعية الكبرى وغيرها من الحوادث.