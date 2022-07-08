شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال العيد:
1- تشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية.
2- ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.
3-الغاء الاجازات والراحات ، والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمةحيالها على الفور.
4- التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكمالمحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد .
5-تكثيف حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الاضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد ايةتجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين .
6-إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالاطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوالأيام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.
7-معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس تعمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذيةللسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين.
8-استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلعالاستيراتيجية .
9-اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين فى الحدائق العامة التابعة للوزارة "الحيوان والارومان والأسماك" وتوفير كافة سبل الراحة لهمووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد.
10- استقبال شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و ١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠.