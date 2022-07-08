شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تبحث التعاون مع وفد جامعة نبراسكا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول لقاء وفد جامعة نبراسكا الأمريكية.

وخلال اللقاء، استعرض الجانب المصري نُبذة عن نظام التعليم العالي في مصر، وتنوع نُظم الجامعات في مصر (الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وفروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة).

كما تم عرض نبذة مُستفيضة عن كل من الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية الدولية، فضلاً عن إلقاء الضوء على نظام الابتعاث في نظام التعليم العالي المصري، وأهم برامج التعاون في هذا الصدد مع الجانب الأمريكي، وعلى رأسها برنامج المعونة الأمريكية.

وتناول الجانب المصري سُبل الشراكة والتعاون مع الجامعات الدولية، ومنها البرامج الأكاديمية التي تمنح درجات مُزدوجة، حيث يتم منح هذه الدرجات المُزدوجة إما من خلال الجامعة (تعاون بين جامعتين محددتين) أو من خلال برنامج يتم في إطاره التعاون بين أكثر من جامعة، كما أنه من بين التخصصات ذات الأولوية لنظام التعليم المصري (هندسة المياه) والتخصصات ذات الصلة بزراعة الصحراء.

وخلال الاجتماع، أكد الجانب المصري أنه يمكن تحقيق التعاون مع الجانب الأمريكي، من خلال عقد الشراكة في مراكز التميز المُتخصصة، حيث يوجد عدد من نماذج الشراكات الناجحة في هذا الشأن.

وعلى الجانب الآخر، عرض الجانب الأمريكي نبذة عن جامعة نبراسكا وسُبل التعاون المُمكنة مع الجانب المصري في هذا الشأن.

شهد اللقاء حضور كل من، د. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، ود. أحمد الحيوي مُستشار الوزير للتعليم الفني وأمين صندوق تطوير التعليم، د. عبدالغني إمام عميد كلية الزراعة بجامعة الملك سلمان الدولية، ومن وفد جامعة نبراسكا الامريكية د. روني دي جرين رئيس الجامعة، أ. جاشوا رسل نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية.

جدير بالذكر أن جامعة نبراسكا الأمريكية، تأسست عام 1869، وتقع في لينكولن بولاية نبراسكا، والجامعة معروفة بكونها منبرًا علميًا وبحثيًا لدرجات الدكتوراه والأبحاث العلمية، كما تمنح الجامعة برامج الدرجات الجامعية، وبرامج الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى الكثير من شهادات الإعتماد، والبرامج الأكاديمية التى تُقدمها الجامعة تشمل كليات: (العلوم الزراعية والموارد الطبيعية، الهندسة المعمارية، الآداب والعلوم، إدارة الاعمال، التربية والعلوم الإنسانية، الهندسة، الفنون الجميلة والمسرحية، الصحافة والإعلام الجماهيري، والحقوق).