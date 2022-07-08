شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التدريب يكرم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم قطاع التدريب "الإدارة العامة للتدريب" الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً خلال العام التدريبى 2021/2022، من خلال تنظيم فعاليات ومراسم الإحتفال السنوى بيوم التدريب، وذلك بحضور ممثلى قطاعات الوزارة المتميزة تدريبياً لتكريمهم.. وتم إستعراض الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى التدريبى ومردوداته الأمنية على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الإستقرار الأمنى.

وتم استعراض نتائج تنفيذ مرحلة التقييم للعملية التدريبية للعام التدريبى 2021/2022 من كافة جوانبها وقياس المستوى التدريبى للقوات بمراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن والخدمات الأمنية بمديريات الأمن وإقامة المسابقات المتنوعة لاختيار وتحديد الفائزين بالأنشطة المتميزة (التدريب المحلى بمديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية التى بها مراكز تدريب – إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية – مسابقات "تقييم الجودة التدريبية لمعاهد ومراكز التدريب، الابتكارات، الرماية السنوية للأفراد والخفراء النظاميين ، الرماية القتالية").

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً والضباط والأفراد الحاصلين على المستويات المتميزة فى العملية التدريبية خلال العام التديبى 2021/2022.