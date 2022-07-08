شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعرب عن حزنه لوفاة شينزو آبى رئيس وزراء اليابان السابق.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة.

وفاة شينزو

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة.