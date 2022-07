شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى أثناء إلقاء خطاب انتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وسائل إعلام رسمية يابانية أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبى، توفى قبل قليل متأثرا بإصابته بعد تعرضه لإطلاق نار.

وكانت حدثت صدمة فى أوساط السياسة اليابانية والعالمية، بعد إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبى وهو يدلى بخطاب اليوم الجمعة فى إطار حملة انتخابية لمجلس الشيوخ فى مدينة نارا غرب اليابان. وقالت شبكة "سى بى إس نيوز" الأمريكية إن صور ومقاطع فيديو للحادث تم تداولها تعكس المشهد الفوضوى الذى تلا إطلاق النار.

Emergency personnel moved a person believed to be former Japanese Prime Minister Shinzo Abe from an ambulance to a helicopter under a blue sheet, after Abe was shot during a campaign speech Friday in western Japan. https://t.co/u8MXjC3qrP pic.twitter.com/JwJhG9uCFE

— CBS News (@CBSNews)

وذكرت وسائل إعلام يابانية في وقت سابق أن آبي يبدو أنه لا توجد لديه مؤشرات حيوية ، مستشهدة بتعليقات من إدارة الإطفاء المحلية. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وسائل إعلام يابانية ذكرت إن آبي يعاني على ما يبدو توقّفاً في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسمياً.