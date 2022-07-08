شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو، وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فورى أو خالص.

وأشارت إلى إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فورى طوال إجازة عيد الأضحى المبارك تحت كود 575، وذلك تسهيلًا على المواطنين وحفاظًا على استمرار الخدمة المقدمة لهم، يأتي ذلك فى إطار خطة الشركة فى التحول الرقمى وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أى مكان.

جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن.

وكانت الشركة قد أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية الهامة منها تطبيق قرائتى لإبلاغ قراءات العدادات، وتطبيق 125 لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن الأعطال ومتابعة أحوال الكسورات فى منطقة العميل، والبواية التجارية الإلكترونية.