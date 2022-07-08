شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعرب عن عميق حزنه لوفاة "شينزو آبى": كان زعيما استثنائيا لليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه ومواساته للشعب اليابانى الشقيق في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبى.

ووصف الرئيس السيسى "شينزو آبي" بأنه كان زعيماً استثنائياً لليابان، وصديقاً لمصر، وداعماً قوياً لمسيرة التنمية في مصر فى إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة الذي ساهم الفقيد في ترسيخها، داعيا الله ان يلهم أسرته الصبر والسلوان، وأن تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار.